Обмеження руху транспорту у Львівській області введуть у зв’язку з плановими роботами на переїзді між Сокалем і Шептицьким, повідомляє Politeka.

Як проінформували у офіційному Телеграм-каналі Сокальської міської ради, тимчасові незручності у вигляді обмеження руху транспорту у Львівській області зачеплять водіїв та пасажирів, адже на два дні проїзд автомобілів буде повністю перекритий для ремонту колії та дорожнього покриття.

Обмеження руху транспорту у Львівській області почнеться о 6 годині ранку 8 вересня і триватиме до 20 години 9 вересня 2025 року. За цей час спеціалісти "Кам’янка-Бузька дистанція колії" оновлюватимуть колійну інфраструктуру та дорожнє покриття залізничного переїзду на дорозі місцевого значення «Сокаль – Шептицький».

Роботи проходитимуть без перерв і охоплюватимуть весь простір переїзду, тож перетинати його буде неможливо. Щоб зменшити незручності для водіїв, проїзд буде організовано за погодженою схемою об’їзду через населені пункти Бендюга та Поториця по автодорозі «Шептицький – Перетоки».

Місцевих мешканців закликають заздалегідь планувати маршрути і враховувати додатковий час у дорозі.

Місцева влада звертається до жителів регіону із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і за можливості відкорегувати свої плани.

