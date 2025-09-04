Подорожчання продуктів у Сумській області показує, що навіть базові продукти харчування, до яких українці звикли, піддаються стрімким змінам вартості.

Подорожчання продуктів у Сумській області стало помітним на прикладі хлібо-булочних виробів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Зокрема, батон Рум’янець нарізка вагою 450 грамів у мережі Metro коштує 36,70 гривні станом на 4 вересня 2025 року. Це суттєво перевищує середню ціну минулого місяця, яка становила 28,49 гривні за аналогічний продукт. Таким чином, за останні кілька тижнів батон подорожчав на 8,80 грн, що відображає тенденцію підвищення вартості базових товарів харчування в регіоні.

Аналіз індексу споживчих цін свідчить, що в серпні середня ціна цього товару залишалася стабільною протягом більшої частини місяця — 27,90 грн. Лише в останні дні серпня, з 30 числа, спостерігалося різке підвищення вартості до 36,70, яке збереглося на початку вересня. Така динаміка демонструє різкий стрибок розцінок, що суттєво позначається на споживчих витратах.

Поточні показники відображають середні розцінки у великих торгових мережах, зокрема у Metro, де батон Рум’янець нарізка коштує 36,70 гривні. Протягом серпня цей хліб залишався стабільно доступним за 27,90 грн, що дозволяло споживачам планувати закупівлі без різких фінансових коливань. Проте наприкінці місяця цінник піднявся майже на третину, впливаючи на загальний бюджет сімей.

Таке різке зростання вартості булочних виробів відображає загальні процеси на ринку харчової продукції Сумської області. Подорожчання продуктів у Сумській області на прикладі батона показує, що навіть базові продукти харчування, до яких українці звикли, піддаються стрімким змінам вартості. Середні ціни за останній місяць зросли на 8,80 гривні, що є вагомим сигналом для споживачів.

