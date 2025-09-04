Подорожание продуктов в Сумской области показывает, что даже базовые продукты питания, к которым привыкли украинцы, подвергаются стремительным изменениям стоимости.

Подорожание продуктов в Сумской области стало заметно на примере хлебо-булочных изделий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

В частности, батон Румянец нарезка весом 450 граммов в сети Metro стоит 36,70 гривны по состоянию на 4 сентября 2025 года. Это существенно превышает среднюю цену в прошлом месяце, которая составила 28,49 гривны за аналогичный продукт. Таким образом, за последние несколько недель батон подорожал на 8,80 грн., что отражает тенденцию повышения стоимости базовых товаров питания в регионе.

Анализ индекса потребительских цен свидетельствует, что в августе средняя цена этого товара оставалась стабильной в течение большей части месяца – 27,90 грн. Только в последние дни августа, с 30 числа, наблюдалось резкое повышение стоимости до 36,70, сохранившееся в начале сентября. Такая динамика демонстрирует резкий скачок расценок, что существенно сказывается на потребительских расходах.

Текущие показатели отражают средние расценки в крупных торговых сетях, в частности, в Metro, где батон Румянец нарезка стоит 36,70 гривны. В августе этот хлеб оставался стабильно доступным за 27,90 грн, что позволяло потребителям планировать закупки без резких финансовых колебаний. Однако в конце месяца ценник поднялся почти на треть, влияя на общий бюджет семей.

Такой резкий рост стоимости булочных изделий отражает общие процессы на рынке пищевой продукции Сумской области. Подорожание продуктов в Сумской области на примере батона показывает, что даже базовые продукты питания, к которым привыкли украинцы, подвергаются стремительным изменениям стоимости. Средние цены за последний месяц выросли на 8,80 гривны, что является весомым сигналом для потребителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.