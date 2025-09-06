Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області стає справжнім порятунком для певних громадян, тож розповідаємо детальніше.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається окремим категоріям громадян, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді нагадали про порядок оформлення компенсації вартості продуктів для людей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Вона стосується трьох категорій людей.

У першу входять учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також ті, хто ліквідовував інші ядерні аварії, віднесені до категорії 1 або 2. Друга - охоплює громадян, які були визнані потерпілими від Чорнобильської катастрофи.

Третя - це потерпілі від радіаційного опромінення, віднесені до тих самих категорій 1 або 2. Щоб оформити компенсацію за харчування, потрібно звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України, через портал «Дія» або до уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад чи ЦНАПів.

До заяви на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області обов’язково додається пакет документів. Розгляд заяви триває не більше 10 днів з моменту подання.

Лише після цього нараховується підтримка. Водночас існують випадки, коли виплату не призначають. Це відбувається тоді, коли людина надала неповний пакет документів, змінила місце реєстрації або втратила статус постраждалого.

Скасування статусу учасника ліквідації аварії, потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи радіаційного опромінення автоматично позбавляє права на соцвиплати.

