Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области становится настоящим спасением для определенных граждан, так что рассказываем подробнее.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется отдельным категориям граждан, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде напомнили о порядке оформления компенсации стоимости продуктов для людей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предусмотрена Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Она касается трех категорий людей.

В первую входят участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также ликвидировавшие другие ядерные аварии, отнесенные к категории 1 или 2. Вторая - охватывает граждан, признанных потерпевшими от Чернобыльской катастрофы.

Третья – это пострадавшие от радиационного облучения, отнесенные к тем же категориям 1 или 2. Чтобы оформить компенсацию за питание, нужно обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины, через портал «Дія» или к уполномоченным лицам исполнительных органов местных советов или ЦНАПов.

К заявлению на получение денежной помощи для пенсионеров в Киевской области обязательно прилагается пакет документов. Рассмотрение заявления длится менее 10 дней с момента подачи.

Только после этого начисляется поддержка. В то же время, существуют случаи, когда выплату не назначают. Это происходит тогда, когда человек предоставил неполный пакет документов, сменил место регистрации или потерял статус пострадавшего.

Отмена статуса участника ликвидации аварии, потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения, автоматически лишает права на соцвыплаты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.