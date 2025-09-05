Стартують обмеження руху в Києві, що діятимуть протягом двох місяців на окремих вулицях Оболонського району, повідомляє Politeka.
Згідно з повідомленням комунальної корпорації «Київавтодор», часткові зміни транспортної організації введені з 2 вересня та триватимуть до 15 жовтня.
Перекриття стосуються проїзду вул. Богатирською у напрямку до центральної частини столиці. Найскладніша ситуація очікується на відрізку від автозаправної станції «КЛО» до вул. Куренівської. Додатково обмежено рух через перехрестя з тією ж вулицею.
Крім того, неможливо пересуватися частиною Куренівської: відрізок між вул. Михайла Гориня та Богатирською повністю закритий. Причиною таких заходів є продовження капітального ремонту дорожнього покриття.
Щоб полегшити орієнтування водіїв, уздовж вулиць встановлять попереджувальні дорожні знаки.
Роботи виконуються з метою поліпшення інфраструктури, тому українців просять з розумінням ставитися до змін та заздалегідь враховувати складнощі.
Отже, обмеження руху в Києві діятимуть понад місяць, тож учасникам дорожнього руху варто бути уважними до знаків, стежити за встановленими знаками й завчасно обирати зручніші маршрути.
До слова, у столиці з’явилася ще одна ділянка, де пересування транспорту ускладниться. Йдеться про вул. Кирилівську, де з 28 серпня до 17 жовтня частково перекриють першу смугу в напрямку центру. Обмеження також стосуватимуться тротуару — на відрізку між вулицями Сирецькою та Петропавлівською.
Виконання робіт забезпечує комунальне підприємство шляхово-експлуатаційного управління Подільського району. Контроль за процесом здійснює корпорація «Київавтодор».
