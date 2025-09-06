Грошова допомога для ВПО в Харкові надається організацією "Товариство Червоного Хреста України" переселенцям, що втратили житло через активні бойові дії, повідомляє Politeka.

Інформацію про програму оприлюднено на офіційній сторінці організації у Facebook. Виплати здійснюються за встановленими правилами реєстрації та спрямовані на забезпечення базових потреб тих, хто змушений був залишити власне помешкання.

З 20 серпня 2025 року на базі Лозівського транзитного центру Харківської області стартувала робота ініціативи. Кожен зареєстрований отримує 10 800 гривень для покриття первинних витрат у нових умовах. За наявності ресурсів організатори планують розширення програми, щоб охопити більше постраждалих громадян.

Основною аудиторією підтримки є переселенці з Донецької області, включно з Покровським районом та прифронтовими громадами: Добропільською, Білозерською, Новодонецькою, Криворізькою, Дружківською, Костянтинівською, Краматорською та Лиманською. Лозівський центр відкрито як додатковий пункт через перевантаження Павлоградського. Сюди прибувають люди, яким потрібен тимчасовий прихисток та допомога.

На території щоденно працюють волонтери Лозівської міськрайонної організації Червоного Хреста, а також представники Харківської обласної структури. Додатково діє Загін швидкого реагування Харківщини Українського Червоного Хреста, який забезпечує транспортування переселенців та оперативну гуманітарну підтримку.

Грошова допомога для ВПО в Харкові дозволяє громадянам отримати фінансову підтримку, своєчасно задовольнити базові потреби та знизити ризики під час перебування у нових умовах, сприяючи підвищенню безпеки та стабільності переселенців.

