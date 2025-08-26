Розміри доплат для пенсіонерів в Харкові у 2025 році розподіляються відповідно до вікових категорі

Доплати для пенсіонерів в Харкові можна отримати українцям, що виконали певні умови та входять до списку категорій вразливості, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

З 1 вересня 2025 року українські пенсіонери, як і раніше, отримуватимуть належні їм виплати. Водночас для окремих категорій громадян передбачено оновлені правила та розширені можливості, покликані підтримати людей похилого віку, які особливо потребують допомоги.

У вересні продовжує діяти державна програма доплат для пенсіонерів в Харкові, чий щомісячний дохід є меншим за 10 340,35 гривні. Ця програма спрямована на те, щоб зменшити фінансове навантаження на найбільш уразливі групи населення та забезпечити гідні умови для літніх людей.

Розміри доплат для пенсіонерів в Харкові у 2025 році розподіляються відповідно до вікових категорій:

для осіб віком від 70 до 74 років надбавка становить 300 гривень;

віком від 75 до 79 років передбачено щомісячну надбавку у розмірі 456 гривень;

для людей віком від 80 років і старших держава гарантує підвищення у розмірі 570 гривень.

Жодних додаткових заяв подавати не потрібно, адже зазначені суми автоматично додаються до основної пенсії.

Окрему увагу держава приділяє самотнім людям похилого віку від 80 років, які через стан здоров’я потребують постійного стороннього догляду. Такі громадяни можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку понад основну пенсію та надбавки. Для її оформлення необхідно підготувати кілька документів: довідку про склад сім’ї, висновок медичної комісії щодо необхідності постійного догляду, заяву до Пенсійного фонду та підтвердження про відсутність працездатних родичів, які могли б здійснювати відповідний догляд.

Станом на сьогодні розмір такої додаткової виплати становить 944,4 гривні. Ця сума передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Виплата надається літнім людям, які не здатні самостійно себе обслуговувати та щоденно потребують сторонньої допомоги.

Для отримання цієї надбавки пенсіонеру необхідно звернутися безпосередньо до Пенсійного фонду. Основним документом, який підтверджує потребу в постійному догляді, є медична довідка, видана лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК). Саме на підставі цієї довідки ухвалюється рішення про призначення додаткової допомоги.

Джерело: Напенсії.

