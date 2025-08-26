Размеры доплат для пенсионеров в Харькове в 2025 году распределяются в соответствии с возрастной категорией.

Доплаты для пенсионеров в Харькове можно получить украинцам, которые выполнили определенные условия и входят в список уязвимых категорий, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

С 1 сентября 2025 года украинские пенсионеры по-прежнему будут получать причитающиеся им выплаты. В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрены обновленные правила и расширенные возможности, призванные поддержать пожилых людей, особенно нуждающихся в помощи.

В сентябре продолжает действовать государственная программа доплат для пенсионеров в Харькове, чей ежемесячный доход меньше 10 340,35 гривны. Эта программа направлена ​​на то, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на наиболее уязвимые группы населения и обеспечить достойные условия для пожилых людей.

Размеры доплат для пенсионеров в Харькове в 2025 году распределяются в соответствии с возрастными категориями:

для лиц от 70 до 74 лет надбавка составляет 300 гривен;

в возрасте от 75 до 79 лет предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 456 гривен;

для людей старше 80 лет и старше государство гарантирует повышение в размере 570 гривен.

Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно, ведь указанные суммы автоматически прилагаются к основной пенсии.

Отдельное внимание государство уделяет одиноким пожилым людям от 80 лет, которые из-за состояния здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе. Такие граждане могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку сверх основной пенсии и надбавок. Для ее оформления необходимо подготовить несколько документов: справку о составе семьи, заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода, заявление в Пенсионный фонд и подтверждение об отсутствии трудоспособных родственников, которые могли бы осуществлять соответствующий уход.

По состоянию на сегодняшний день размер такой дополнительной выплаты составляет 944,4 гривны. Эта сумма предусмотрена Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью». Выплата предоставляется пожилым людям, которые не способны самостоятельно себя обслуживать и ежедневно нуждаются в посторонней помощи.

Для получения этой надбавки пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Основным документом, подтверждающим потребность в постоянном уходе, является медицинская справка, выданная врачебно-консультационной комиссией (ЛКК). Именно на основании этой справки принимается решение о назначении дополнительной помощи.

Источник: Напенсії.

