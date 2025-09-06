Денежная помощь для ВПЛ в Харькове предоставляется организацией "Общество Красного Креста Украины" переселенцам, потерявшим жилье из-за активных боевых действий, сообщает Politeka.

Информация о программе опубликована на официальной странице организации в Facebook. Выплаты производятся по установленным правилам регистрации и направлены на обеспечение базовых потребностей тех, кто вынужден был покинуть собственное жилье.

С 20 августа 2025 г. на базе Лозовского транзитного центра Харьковской области стартовала работа инициативы. Каждый зарегистрированный получает 10800 гривен для покрытия первичных расходов в новых условиях. При наличии ресурсов, организаторы планируют расширение программы, чтобы охватить больше пострадавших граждан.

Основной аудиторией поддержки являются переселенцы из Донецкой области, включая Покровский район и прифронтовые общины: Добропольскую, Белозерскую, Новодонецкую, Криворожскую, Дружковскую, Константиновскую, Краматорскую и Лиманскую. Лозовский центр открыт как дополнительный пункт из-за перегрузки Павлоградского. Сюда прибывают люди, которым требуется временное убежище и помощь.

На территории ежедневно работают волонтеры Лозовской горрайонной организации Красного Креста, а также представители Харьковской областной структуры. Дополнительно действует отряд быстрого реагирования Харьковщины Украинского Красного Креста, который обеспечивает транспортировку переселенцев и оперативную гуманитарную поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове позволяет гражданам получить финансовую поддержку, своевременно удовлетворить базовые потребности и снизить риски во время пребывания в новых условиях, способствуя повышению безопасности и стабильности переселенцев.

