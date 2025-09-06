Час очікування визначається чергою та застосовується до всіх видів соцжитла, забезпечуючи безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі надається громадянам, які втратили власні оселі через війну, повідомляє Politeka.

Громадяни України, що опинилися у складних обставинах, можуть отримати тимчасове або постійне житло в громадах, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних ВПО. Приміщення надається відповідно до соціальних норм: не більше 13,65 м² на одного мешканця або 35,22 м² на сім’ю. Виключення стосуються будівель на тимчасово окупованих територіях або у зонах бойових дій.

Право користування без оплати діє протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Переселенці оплачують лише комунальні послуги. Пріоритет мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, пенсіонери та непрацездатні громадяни, чиї будинки зруйновані або непридатні для проживання.

Житло надається також через соціальний квартирний облік, що дозволяє користуватися державними та громадськими приміщеннями з можливістю подальшої приватизації. Постійне розміщення доступне для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю через війну, родин загиблих захисників і дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування віком від 16 років.

Переселенці мешкають у соціальних будинках за договором найму, сплачуючи лише комунальні платежі. Тривалість перебування залежить від доходів та наявності вільних домівок. Перевагу отримують особи з інвалідністю I та II груп.

Для реєстрації необхідно подати заяву до органів місцевого самоврядування або ЦНАП. До неї додають копії паспорта, довідки ВПО, свідоцтва про народження дітей, документи опікуна, свідоцтво про шлюб, ідентифікаційний код та довідки, що підтверджують право на пріоритет.

Після розгляду документів орган приймає рішення про постановку на облік. Коли з’являються вільні домівки, його передають протягом трьох робочих днів. Час очікування визначається чергою та застосовується до всіх видів соцжитла, забезпечуючи безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі.

Джерело: Факти

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.