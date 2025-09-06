Время ожидания определяется очередью и применяется ко всем видам соцжилья, обеспечивая бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье предоставляется гражданам, потерявшим собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.

Оказавшиеся в сложных обстоятельствах граждане Украины могут получить временное или постоянное жилье в общинах, где они зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ. Помещение предоставляется в соответствии с социальными нормами: не более 13,65 м² на одного жителя или 35,22 м² на семью. Исключения касаются построек на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Право пользования без оплаты действует в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Приоритет имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, пенсионеры и нетрудоспособные граждане, дома которых разрушены или непригодны для проживания.

Жилье предоставляется также по социальному квартирному учету, позволяющему пользоваться государственными и общественными помещениями с возможностью дальнейшей приватизации. Постоянное размещение доступно для участников боевых действий, лиц с инвалидностью из-за войны войны, семей погибших защитников и детей-сирот или лишенных родительской опеки в возрасте от 16 лет.

Переселенцы проживают в социальных домах по договору найма, уплачивая только коммунальные платежи. Продолжительность пребывания зависит от доходов и свободных домов. Предпочтение получают лица с инвалидностью I и II групп.

Для регистрации необходимо подать заявление в органы местного самоуправления или ЦНАП. К ней прилагаются копии паспорта, справки ВПЛ, свидетельства о рождении детей, документы опекуна, свидетельство о браке, идентификационный код и справки, подтверждающие право на приоритет.

После рассмотрения документов орган принимает решение о постановке на учет. Когда появляются свободные дома, его передают в течение трех рабочих дней. Время ожидания определяется очередью и применяется ко всем видам соцжилья, обеспечивая бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье.

