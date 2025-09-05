Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області надається завдяки державним ініціативам, міжнародним грантам і соціальним програмам.

Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області надається громадянам через кілька державних ініціатив, повідомляє Politeka.

Право на пільгове проживання мають військові, внутрішньо переміщені особи, люди з обмеженими фізичними можливостями, діти-сироти, підопічні без батьківського піклування, родини загиблих захисників і громадяни, чиї будинки постраждали від бойових дій. Надання житла регламентується законодавством про соціальний фонд, проте оформлення потребує тривалого збору документів та очікування своєї черги.

Для переселенців передбачено нові квартири у безпечних регіонах країни за рахунок міжнародної допомоги або тимчасові службові приміщення. Пріоритет отримують родини з дітьми, люди літнього віку та особи з інвалідністю. Військовим пропонують новобудови або відновлені домівки коштом держави чи донорів.

Програма «єВідновлення» розрахована на ВПО та тих, чий дім зазнав руйнувань, передбачає компенсаційні сертифікати на квартири або фінансування будівництва. Ініціатива «єОселя» орієнтована на медиків, педагогів, науковців і військових, забезпечуючи іпотеку під 3%, для інших громадян ставка становить 7%.

Максимальна площа за програмою досягає 52,5 м² на одного і 21 м² на кожного члена родини. Додатково програма «Доступне житло» дозволяє покрити до 30% вартості квартири, решту забезпечує мешканець власними коштами або кредитом.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Одеській області надається завдяки державним ініціативам, міжнародним грантам і соціальним програмам, що охоплюють різні категорії громадян та допомагають отримати дах над головою під час війни і переселення.

