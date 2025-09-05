Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области предоставляется благодаря государственным инициативам, международным грантам и социальным программам.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области предоставляется гражданам из-за нескольких государственных инициатив, сообщает Politeka.

Право на льготное проживание имеют военные, внутри перемещенные лица, люди с ограниченными физическими возможностями, дети-сироты, подопечные без родительской опеки, семьи погибших защитников и граждане, чьи дома пострадали от боевых действий. Предоставление жилья регламентируется законодательством о социальном фонде, однако оформление требует длительного сбора документов и ожидания своей очереди.

Для переселенцев предусмотрены новые квартиры в безопасных регионах страны за счет международной помощи или временных служебных помещений. Приоритет получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью. Военным предлагают новостройки или восстановленные дома на средства государства или доноров.

Программа «єВідновлення» рассчитана на ВПЛ и тех, чей дом потерпел разрушения, предусматривает компенсационные сертификаты на квартиры или финансирование строительства. Инициатива «єОселя» ориентирована на медиков, педагогов, ученых и военных, обеспечивая ипотеку под 3%, для других граждан ставка составляет 7%.

Максимальная площадь по программе достигает 52,5 м2 на одного и 21 м2 на каждого члена семьи. Дополнительно программа «Доступное жилье» позволяет покрыть до 30% стоимости квартиры, остальную часть обеспечивает житель собственными средствами или кредитом.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области предоставляется благодаря государственным инициативам, международным грантам и социальным программам, которые охватывают разные категории граждан и помогают получить крышу над головой во время войны и переселения.

