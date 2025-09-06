Нова система оплати проїзду у Запоріжжі почала діяти з серпня і вже доступна жителям та відвідувачам міста, повідомляє Politeka.

Для користування громадським транспортом запроваджено спеціальні картки, які дозволяють здійснювати розрахунки у безготівковому форматі.

За інформацією пресслужби КП «Запоріжелектротранс», валідатори встановлені у тролейбусах, автобусах і трамваях. Пасажирам достатньо прикласти картку чи смартфон, щоб підтвердити оплату. Для цього розроблено новий платіжний інструмент — транспортну картку «Січ Загальна». Її можна отримати у пунктах за адресою: вул. Шкільна, 2. Один пункт працює у касі депо, інший розташований біля центрального входу підприємства. Прийом відвідувачів триває у робочі дні з 08:00 до 15:30.

Попит на картку високий, проте черг вдалося уникнути завдяки можливості обрати зручний час для оформлення. Вартість становить 60 гривень, сплата відбувається на місці, а процес організований через термінали EasyPay. Після активації картка стає універсальним способом розрахунку у всіх видах муніципального транспорту.

У комунальному підприємстві наголошують, що перехід на безготівкові платежі є важливим етапом цифровізації міських сервісів. Пасажири більше не витрачають час на пошук дрібних грошей або очікування решти — достатньо скористатися валідатором.

Представники «Запоріжелектротрансу» підкреслюють, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі пришвидшує посадку, зменшує кількість помилок під час розрахунків та робить пересування комфортним як для пасажирів, так і для водіїв.

