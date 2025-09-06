Новая система оплаты проезда в Запорожье начала действовать с августа и уже доступна жителям и посетителям города, сообщает Politeka.

Для пользования общественным транспортом введены специальные карты, позволяющие производить расчеты в безналичном формате.

По информации прессслужбы КП «Запорожэлектротранс», валидаторы установлены в троллейбусах, автобусах и трамваях. Пассажирам достаточно приложить карту или смартфон, чтобы подтвердить оплату. Для этого разработан новый платежный инструмент — транспортная карта «Сечь Общая». Ее можно получить в пунктах по адресу ул. Школьная, 2. Один пункт работает в кассе депо, другой расположен у центрального входа предприятия. Прием посетителей продолжается в рабочие дни с 08:00 до 15:30.

Спрос на карту высок, однако очередей удалось избежать благодаря возможности выбрать удобное время для оформления. Стоимость составляет 60 гривен, оплата производится на месте, а процесс организован через терминалы EasyPay. После активации карточка становится универсальным способом расчета во всех видах муниципального транспорта.

В коммунальном предприятии отмечают, что переход на безналичные платежи является важным этапом цифровизации городских сервисов. Пассажиры больше не тратят время на поиск мелочей или ожидания остальных — достаточно воспользоваться валидатором.

Представители «Запорожэлектротранса» подчеркивают, что новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, уменьшает количество ошибок при расчетах и ​​делает передвижение комфортным как для пассажиров, так и для водителей.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.