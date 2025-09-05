Дефіцит продуктів у Львівській області посилюється через проблеми з вирощуванням соняшнику на півдні України, повідомляє Politeka.

Фермери Херсонщини через сильну посуху влітку 2025 року масово переорюють посіви, що значно скорочує очікуваний урожай. Відсутність достатньої кількості вологи та руйнування Каховської ГЕС, яке унеможливило зрошення, додатково погіршують ситуацію.

На правобережжі Херсонщини опадів не було понад два місяці, тож господарі вже почали орати соняшникові поля. Врятувати урожай можуть лише пізні висіви, проте навіть вони не гарантують нормального збору. Ранні спроби зібрати урожай принесли лише 0,2–0,3 тонни з гектара замість звичних показників. Додаткові складнощі створюють травневі заморозки, шквали з грозами та сарана, що активно пошкоджує рослини.

Експерти відзначають, що проблеми на Херсонщині не означають критичного дефіциту для всієї країни. Степові регіони, серед яких Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська та Одеська області, мають сприятливіші умови для вирощування соняшнику. Загальний урожай цього року прогнозується на рівні 13,5–14 млн тонн, що частково компенсує втрати на півдні.

Дефіцит продуктів у Львівській області також спричинений скороченням виробництва соняшникової олії. Заводи частіше переробляють сою та ріпак, а попередні запаси соняшнику вже вичерпані, що впливає на ціни. У червні 2025 року середня ціна на олію становила 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні досяг 100,4, що свідчить про поступове подорожчання.

У супермаркетах ситуація така: у мережі АТБ пляшка олії 0,9 л коштує 72,27 грн (літр – 80,3 грн), у Сільпо аналогічний обсяг продають за 96,99 грн за літр. Подібні ціни зафіксовані й в інших торгових точках, підтверджуючи дефіцит на ринку.

Фахівці радять львів’янам планувати покупки заздалегідь та скористатися акціями, щоб уникнути зайвих витрат на продукти під час осіннього сезону.

Джерело: Телеграф

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.