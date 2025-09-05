Дефицит продуктов во Львовской области усугубляется из-за проблем с выращиванием подсолнечника на юге Украины, сообщает Politeka.

Фермеры Херсонщины из-за сильной засухи летом 2025 года массово перепахивают посевы, что значительно сокращает ожидаемый урожай. Отсутствие достаточного количества влаги и разрушения Каховской ГЭС, что сделало невозможным орошение, дополнительно усугубляют ситуацию.

На правобережье Херсонщины осадков не было более двух месяцев, так что хозяева уже начали пахать подсолнечные поля. Спасти урожай могут только поздние посева, но даже они не гарантируют нормального сбора. Ранние попытки собрать урожай принесли всего 0,2–0,3 тонны с гектара вместо привычных показателей. Дополнительные сложности создают майские заморозки, шквалы с грозами и саранча, активно повреждающие растения.

Эксперты отмечают, что проблемы в Херсонской области не означают критического дефицита для всей страны. Степные регионы, среди которых Кировоградская, Полтавская, Николаевская и Одесская области, имеют более благоприятные условия для выращивания подсолнечника. Общий урожай в этом году прогнозируется на уровне 13,5–14 млн. тонн, что частично компенсирует потери на юге.

Дефицит продуктов во Львовской области также вызван сокращением производства подсолнечного масла. Заводы чаще перерабатывают сою и рапс, а предварительные запасы подсолнечника уже исчерпаны, что влияет на цены. В июне 2025 года средняя цена на растительное масло составляла 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле достиг 100,4, что свидетельствует о постепенном подорожании.

В супермаркетах ситуация такова: в сети АТБ бутылка масла 0,9 л стоит 72,27 грн (литр – 80,3 грн), в Сильпо аналогичный объем продается за 96,99 грн за литр. Сходные цены зафиксированы и в других торговых точках, подтверждая дефицит на рынке.

Специалисты советуют львовянам планировать заранее покупки и воспользоваться акциями, чтобы избежать лишних затрат на продукты во время осеннего сезона.

Источник: Телеграф

