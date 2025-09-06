Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області все ще можна отримати, тож розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області надаються завдяки системній роботі команди БФ «Право на захист», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті, організація щодня докладає зусиль, щоб безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області та інша допомога дійшли до тих, хто цього найбільше потребує.

Фонд забезпечує продовольчими товарами, гігієнічними засобами та іншими необхідними речами внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від воєнних дій.

У межах своєї діяльності організація активно співпрацює з міжнародними партнерами, дбаючи про те, щоб підтримка була не тільки швидкою, а й цільовою. Основна мета цього напрямку – надання якісної допомоги бенефіціарам з дотриманням усіх безпекових стандартів та вимог партнерів.

Команда фонду обирає підхід, який гарантує, що кожна родина або людина отримають саме те, що їм потрібно. Програми допомоги передбачають надання продовольчих наборів, гігієнічних комплектів та стандартних непродуктових наборів.

Окрім безкоштовних продуктів для ВПО у Миколаєївській області, фонд забезпечує колективні центри та місця компактного проживання побутовою технікою та меблями, надає паливні брикети, генератори, обігрівачі та інші необхідні речі для опалення в зимовий період.

Отримувачами можуть бути внутрішньо переміщені особи, люди, які постраждали від воєнних дій, а також юридичні особи, які є власниками або балансоутримувачами місць компактного поселення переселенців.

Крім того, підтримку можуть отримати установи, що опікуються маломобільними людьми або надають послуги з проживання особам з наявною вразливістю.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.