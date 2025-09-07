Щомісяця пенсіонери та інші соціально вразливі категорії мають можливість отримати безкоштовні продукти у Дніпрі, що включають різні харчові набори з корисними і потрібними складовими, повідомляє Politeka.

Видача безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпрі здійснюється Департаментом соціальної політики міської ради. У наборах є все необхідне для щоденного харчування, серед іншого крупи, м’ясні страви, мед, джеми та навіть кава і чай.

Програма діє для тих громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для осіб з інвалідністю, людей похилого віку, матерів із дітьми та неповнолітніх від 3 до 18 років.

Також право на отримання мають законні представники, що супроводжують дітей або осіб, визнаних недієздатними чи частково дієздатними. Додатково продовольчі пакунки передбачені для тих, хто стоїть на обліку у Дніпровському міському центрі соціальних служб і користується його підтримкою.

магазин, продукти, покупка

Особи, які вперше прибули до нашого облцентру та зареєструвалися як внутрішньо переміщені, але не належать до основних категорій отримувачів, зокрема до пенсіонерів, можуть розраховувати на безкоштовні продукти у Дніпрі одноразово.

За даними міської ради, лише за минулий рік було видано понад десять тисяч таких наборів, а від початку цього року ця цифра вже перевищила 8,5 тисяч.

Нещодавно пакунки отримали й родини, що користуються послугами міського центру соціальних служб. За словами керівниці однієї з його структур, лише за один день вдалося видати понад 60 пакунків. Усі вони надаються щомісяця впродовж 3 місяців.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.