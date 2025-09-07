У Дніпрі триває програма підтримки людей, яка надає безкоштовні продукти для пенсіонерів, тож розповідаємо про це детальніше.

Щомісяця пенсіонери та інші соціально вразливі категорії мають можливість отримати безкоштовні продукти у Дніпрі, що включають різні харчові набори з корисними і потрібними складовими, повідомляє Politeka.

Видача безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпрі здійснюється Департаментом соціальної політики міської ради. У наборах є все необхідне для щоденного харчування, серед іншого крупи, м’ясні страви, мед, джеми та навіть кава і чай.

Програма діє для тих громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для осіб з інвалідністю, людей похилого віку, матерів із дітьми та неповнолітніх від 3 до 18 років.

Також право на отримання мають законні представники, що супроводжують дітей або осіб, визнаних недієздатними чи частково дієздатними. Додатково продовольчі пакунки передбачені для тих, хто стоїть на обліку у Дніпровському міському центрі соціальних служб і користується його підтримкою.

Особи, які вперше прибули до нашого облцентру та зареєструвалися як внутрішньо переміщені, але не належать до основних категорій отримувачів, зокрема до пенсіонерів, можуть розраховувати на безкоштовні продукти у Дніпрі одноразово.

За даними міської ради, лише за минулий рік було видано понад десять тисяч таких наборів, а від початку цього року ця цифра вже перевищила 8,5 тисяч.

Нещодавно пакунки отримали й родини, що користуються послугами міського центру соціальних служб. За словами керівниці однієї з його структур, лише за один день вдалося видати понад 60 пакунків. Усі вони надаються щомісяця впродовж 3 місяців.

