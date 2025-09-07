В Днепре продолжается программа поддержки людей, которая предоставляет бесплатные продукты для пенсионеров, так что рассказываем об этом подробнее.

Ежемесячно пенсионеры и другие социально уязвимые категории имеют возможность получить бесплатные продукты в Днепре , включающие различные пищевые наборы полезных и нужных составляющих, сообщает Politeka.

Выдача бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепре осуществляется Департаментом социальной политики городского совета. В наборах есть все необходимое для ежедневного питания, в том числе крупы, мясные блюда, мед, джемы и даже кофе и чай.

Программа действует для тех граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для лиц с инвалидностью, пожилых людей, матерей с детьми и несовершеннолетних от 3 до 18 лет.

Также право на получение имеют законные представители, сопровождающие детей или лиц, признанных недееспособными или частично дееспособными. Дополнительно продовольственные пакеты предусмотрены для тех, кто состоит на учете в Днепровском городском центре социальных служб и пользуется его поддержкой.

Лица, впервые прибывшие в наш облцентр и зарегистрировавшиеся как внутренне перемещенные, но не относящиеся к основным категориям получателей, в частности к пенсионерам, могут рассчитывать на бесплатные продукты в Днепре единовременно.

По данным городского совета, только за прошлый год было издано более десяти тысяч таких наборов, а с начала этого года эта цифра уже превысила 8,5 тысячи.

Недавно свертки получили и семьи, пользующиеся услугами городского центра социальных служб. По словам руководительницы одной из его структур, только за один день удалось выдать более 60 пакетов. Все они предоставляются ежемесячно в течение 3 месяцев.

