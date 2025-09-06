Графік відключення світла в Запоріжжі з 9 по 10 вересня допоможе мешканцям завчасно спланувати користування електроприладами.

Оголосили графік відключення світла в Запоріжжі з 9 по 10 вересня, що стосується кількох населених пунктів та окремих вулиць області, повідомляє Politeka.

За повідомленням місцевої енергетичної служби, роботи з ремонту електрообладнання проводитимуться з 09:00 до 17:00 у зазначені дні, тому мешканцям варто заздалегідь планувати використання електроприладів.

9 вересня обмеження стосуються села Придніпровське на вулицях Набережна 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 37, 35 і 40. Також у цей день ремонт електрообладнання охопить село Наталівка, зокрема вулиці Високовольтна 1–28, Молодіжна 10–14, Українська 1–89 за різними номерами будинків.

10 вересня тимчасово відключать електропостачання у селах Новосергіївка, Смоляне та Уділенське повністю. У Долинському роботи проводитимуться на вулиці Центральна 68–108 за різними номерами. Водночас в Августинівці під обмеження потраплять вул. Молодіжна 13–57 та Садова 2–55.

Енергетики повідомили, що у селі Дніпрові Хвилі, Долинівка, Крилівське та Новопетрівка відключення торкнеться всіх будинків. У Федорівці ремонт електрообладнання охопить вулиці Лісова 1–28, Лісова-2 4, Придніпровська 3–7, Центральна 19–30, Набережна 1–36, провулки Зелений та Садовий.

Українців закликають враховувати обставини та підготуватися до тимчасових незручностей, щоб уникнути перебоїв у роботі побутової техніки. Графік відключення світла в Запоріжжі з 9 по 10 вересня допоможе мешканцям завчасно спланувати користування електроприладами та безпечно організувати повсякденні справи під час проведення ремонтних робіт.

