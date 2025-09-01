Місцевим мешканцям показали графік відключення світла з 5 до 8 вересня в Запоріжжі, тож розповідаємо, кого він зачепить.

АТ «Запоріжжяобленерго» оприлюднило оновлений графік відключення світла з 5 до 8 вересня в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті постачальника, графік відключення світла з 5 до 8 вересня в Запоріжжі охоплює кілька населених пунктів та вулиць. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на електромережах.

5.09 з 09:00 до 16:00 електроенергії не буде в селі Надія на вулиці Новоселів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Також знеструмлення торкнеться мешканців Петропавлівки на Ставковій 1, 2, 3, 4, 5, 6 та Центральній 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 56, 54, 52, 42, 38. Без електрики у ту ж дату і той же час залишаться Петропіль, Веселе, Нововознесенка, Новодніпровка, Яворницьке.

8.09 з 09:00 до 17:00 заплановані масштабні роботи в селищі Балабине. Обмеження торкнуться таких адрес: Запорізька 116, 114, 112, 110, 108, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 61, 63, 65а, 65, 67, 69а, 69, 71, 73, 75, 77, 79а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 120, 122, 124, 126, 128, 130а, 130, 132, 136а, 136, 138, 140, 146, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164.

Лугова 36, 1, 38, 2, 23, 21, 19, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 26, 28, 25, 23, 21, 19, 17, 13, 11, 9, 7, 5, 3, Депутатська 40, 42, 46, 48, 50, 54, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, Тихий 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 51, 49, 47, 45, 41, 39, 37, 34, 32, 31, 29, 27, 25, 23, 15, 13.

Того ж дня ремонтні бригади працюватимуть у селі Августинівка на Молодіжній 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 та Садовій 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2.

Також це стосується Дніпрових Хвиль, Долинівці, Крилівському, Новопетрівці та села Сонячне на вулиці Миру 1, 8, 15а, 12, 32, 35, Північна 4, 6, 8, 10, 14, 44, 15, 51.

Не залишиться без незручностей і Федорівка. Незручності терпітимуть на Набережній 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 32, 36, Центральній 19, 30, Зеленому 49, 11, Садовому, Лісовій 24, 25, 28, 1, 3, 2, 4, 6а, 6, 7, 8, 10, 12, 11, 9, 5, 20, 21, 22, 23, Придніпровській 3, 5, 7.

Графік відключення світла з 5 до 8 вересня в Запоріжжі може бути корисним для планування повсякденних справ.

