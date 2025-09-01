Местным жителям показали график отключения света с 5 по 8 сентября в Запорожье, поэтому рассказываем, кого он заденет.

АО «Запорожьеоблэнерго» обнародовало обновленный график отключения света с 5 по 8 сентября в Запорожье , сообщает Politeka.

Как информируют на сайте поставщика, график отключения света с 5 по 8 сентября в Запорожье охватывает несколько населенных пунктов и улиц. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на электросетях.

5.09 с 09:00 до 16:00 электроэнергии в селе Надежда на улице Новоселов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Также обесточивание коснется жителей Петропавловки на Ставковой 1, 2, 3, 4, 5, 6 и Центральной 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 56, 54, 52, 42, 38. Без электричества в ту же дату и в то же время останутся Петрополь, Веселое, Нововознесенка, Новоднепровка, Яворницкое.

8.09 с 09:00 до 17:00 запланированы масштабные работы в поселке Балабино . Ограничения коснутся следующих адресов: Запорожская 116, 114, 112, 110, 108, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 61, 63, 65а, 65, 67, 69а, 69, 71, 73, 75, 77, 79а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 120, 122, 124, 126, 128, 130а, 130, 132, 136а, 136, 138, 140, 146, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164.

Луговая 36, 1, 38, 2, 23, 21, 19, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 26, 28, 25, 23, 21, 19, 17, 13, 11, 9, 7, 5, 3, Депутатская 40, 42, 46, 48, 50, 54, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, Тихий 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 51, 49, 47, 45, 41, 39, 37, 34, 32, 31, 29, 27, 25, 23, 15, 13.

В тот же день ремонтные бригады будут работать в селе Августиновка на Молодежной 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 и Садовой 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2.

Также это касается Днепровых Волн, Долиновке, Крыловском, Новопетровке и села Солнечное на улице Мира 1, 8, 15а, 12, 32, 35, Северная 4, 6, 8, 10, 14, 44, 15, 51.

Не останется без неудобств и Федоровка . Неудобства будут терпеть на Набережной 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 32, 36, Центральной 19, 30, Зеленом 49, 11, Садовом, Лесной 24, 25, 28, 6 7, 8, 10, 12, 11, 9, 5, 20, 21, 22, 23, Приднепровской 3, 5, 7.

График отключения света с 5 по 8 сентября в Запорожье может быть полезен для планирования повседневных дел.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.