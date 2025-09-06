График отключения света в Запорожье с 9 по 10 сентября поможет жителям заблаговременно спланировать использование электроприборов.

Объявлен график отключения света в Запорожье с 9 по 10 сентября, касающийся нескольких населенных пунктов и отдельных улиц области, сообщает Politeka.

По сообщению местной энергетической службы, работы по ремонту электрооборудования будут проводиться с 09:00 до 17:00 в указанные дни, поэтому жителям следует заранее планировать использование электроприборов.

9 сентября ограничения касаются села Приднепровское на улицах Набережная 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 37, 35 и 40. Также в этот день ремонт электрооборудования охватит село Наталовка2, 10–14, Украинский 1–89 по разным номерам домов.

10 сентября временно отключат электроснабжение в селах Новосергеевка, Смоляное и Удиленское полностью. В Долинском работы будут проводиться на улице Центральная 68-108 по разным номерам. В то же время в Августиновке под ограничения попадут улицы Молодежная 13-57 и Садовая 2-55.

Энергетики сообщили, что в селе Днепровые Волны, Долиновка, Крыловское и Новопетровка отключение коснется всех домов. В Федоровке ремонт электрооборудования охватит ул. Лесная 1-28, Лесная-24, Приднепровская 3-7, Центральная 19-30, Набережная 1-36, переулки Зеленый и Садовый.

Украинцев призывают учитывать обстоятельства и подготовиться к временным неудобствам во избежание перебоев в работе бытовой техники. График отключения света в Запорожье с 9 по 10 сентября поможет жителям заблаговременно спланировать использование электроприборов и безопасно организовать повседневные дела во время проведения ремонтных работ.

