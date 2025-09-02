Безкоштовне житло для переселенців у Черкаській області можна знайти як у міських умовах, так і у сільській місцевості.

Безкоштовне житло для переселенців у Черкаській області доступне в різних населених пунктах регіону завдяки ініціативам власників приватних будинків, повідомляє Politeka.

Інформація про пропозиції публікується на платформі «Допомагай», що дозволяє знайти тимчасовий або тривалий прихисток у місті та селах.

У Черкасах на вулиці Шевченка, 18 пропонується одна кімната для проживання без обмежень за строком. Будь-хто може скористатися цією можливістю.

У селі Легедзине Тальнівського району господар готовий прийняти жінку похилого віку. Житло має п’ять кімнат, газове опалення, бойлер та внутрішній санвузол. Територія включає сад та двір. Власник, 75 років, шукає самотню жінку старше 60 років для спільного проживання. Проживання безкоштовне, комунальні послуги оплачувати не потрібно. Очікується, що мешканка допомагатиме в побуті, зокрема готуватиме їжу, для зручності й комфортного співжиття.

Ще один варіант розташований у Золотоніському районі. Приватний будинок площею 48 квадратних метрів підходить для двох літніх людей. У будинку є кухня, спальня, коридор і зала. Опалення — пічне та газове, кухня обладнана холодною водою, на подвір’ї облаштовано колодязь з насосом та центральне водопостачання.

Доступні сад, город, літній душ, вуличний туалет і господарчі споруди для утримання тварин. Село забезпечене асфальтованими дорогами, медичною допомогою, школою, дитсадком, бібліотекою, аптеками та магазинами.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Черкаській області можна знайти як у міських умовах, так і у сільській місцевості. Пропозиції різняться за площею, зручностями та умовами проживання, що дозволяє обрати оптимальний варіант залежно від потреб та можливостей людей.

