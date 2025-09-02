Очікується, що грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надходитиме у вересні-жовтні.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області буде надана вразливим категоріям населення, щоб забезпечити підготовку до зими, пише Politeka.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Рішення передбачає одноразову виплату для тих, хто потребує підтримки під час опалювального сезону. Отримані кошти можна використати для закупівлі дров чи вугілля, аби люди змогли завчасно підготувати житло до холодів і пережити зиму у теплі. Програму затвердив Кабінет Міністрів України на підставі постанови, підготовленої Мінсоцполітики. Її реалізація відбувається за підтримки УВКБ ООН та міжнародних партнерів.

Право на таку допомогу матимуть усі мешканці населених пунктів, що розташовані у 10-кілометровій зоні від державного кордону з рф або лінії фронту, які опалюють житло твердим паливом. Для цієї категорії не враховуватимуться інші критерії відбору.

Крім того, виплати передбачені для жителів дев’яти областей із територій активних бойових дій — Харківської, Донецької, Луганської, Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Запорізької. У цих випадках фінансова підтримка спрямовується на людей із числа пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних родин та внутрішньо переміщених.

Розмір допомоги становить 19 400 гривень на домогосподарство. Виплата одноразова, надається лише протягом одного опалювального сезону та розрахована на всю родину.

Щоб отримати кошти, будь-хто з членів домогосподарства або законний представник має звернутися до місцевого органу соціального захисту за місцем проживання чи реєстрації. Рішення ухвалюється у п’ятиденний термін, після чого надходить повідомлення заявнику. Фінансування здійснюватиметься безготівково на банківський рахунок.

Очікується, що грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надходитиме у вересні-жовтні.

