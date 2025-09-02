Ожидается, что денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет поступать в сентябре-октябре.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет предоставлена ​​уязвимым категориям населения, чтобы обеспечить подготовку к зиме, пишет Politeka.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Решение предусматривает единовременную выплату для тех, кто нуждается в поддержке во время отопительного сезона. Вырученные средства можно использовать для закупки дров или угля, чтобы люди смогли заранее подготовить жилье к холодам и пережить зиму в тепле. Программу утвердил Кабинет Министров Украины на основании постановления, подготовленного Минсоцполитики. Ее реализация осуществляется при поддержке УВКБ ООН и международных партнеров.

Право на такую ​​помощь будут иметь все жители населенных пунктов, расположенные в 10-километровой зоне от государственной границы с РФ или линии фронта, которые отапливают жилье твердым топливом. Для этой категории не будут учитываться другие критерии отбора.

Кроме того, выплаты предусмотрены жителям девяти областей с территорий активных боевых действий — Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Запорожской. В этих случаях финансовая поддержка направляется на людей из числа пенсионеров, лиц с инвалидностью, многодетных семей и внутри перемещенных.

Размер пособия составляет 19 400 гривен на домохозяйство. Выплата одноразовая, предоставляется только в течение одного отопительного сезона и рассчитана на всю семью.

Чтобы получить средства, кто-либо из членов домохозяйства или законный представитель должен обратиться в местный орган социальной защиты по месту жительства или регистрации. Решение принимается в пятидневный срок, после чего поступает сообщение заявителю. Финансирование будет производиться безналично на банковский счет.

Ожидается, что денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет поступать в сентябре-октябре.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии в Харьковской области с 1 сентября: украинцам могут отказать в помощи уже осенью.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: что нужно знать о помощи с сентября.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей предоставляют гуманитарные наборы.