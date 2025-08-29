З вересня 2025 року відбудуться зміни та введено новий графік поїздів на Київщині на окремих маршрутах.

Новий графік поїздів на Київщині вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" через ремотні роботи, що заплановані на заілзниці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

З вересня 2025 року відбудуться зміни та введено новий графік поїздів на Київщині на окремих маршрутах. Вони стосуються переважно поїздів, що курсують між Києвом та іншими населеними пунктами, і передбачають коригування часу відправлення та прибуття для зручності пасажирів.

Новий графік поїздів на Київщині виглядає наступним чином:

З 2 вересня 2025 року експрес №6812 сполученням Київ – Гребінка курсуватиме за новим графіком. Відправлення з столиці буде о 12:42, а прибуття на кінцеву станцію Гребінка – о 15:48. Раніше ця електричка відправлявся о 13:02 та прибував о 16:12, тож пасажирам слід враховувати зміни, плануючи поїздку.

Також на період з 2 по 12 вересня 2025 року зміниться графік поїзда №6022 сполученням Фастів-1 – Київ. Відправлення з Фастова буде о 15:56, а прибуття до столиці – о 17:45. Для порівняння, раніше цей експрес вирушав о 16:12 та прибував о 17:45. Таким чином, коригування дозволяє пасажирам краще планувати свій час і підлаштовуватися під новий розклад.

Для зручності пасажирів нагадуємо, що детальний постанційний розклад руху всіх приміських поїздів доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» за посиланням. Тут можна ознайомитися з часом відправлення та прибуття, а також перевірити актуальні зміни, що можуть стосуватися інших маршрутів.

Вони покликані зробити пересування пасажирів більш зручним та передбачуваним, а також оптимізувати час у дорозі. Пасажирам рекомендують завчасно уточнювати інформацію про поїздки та враховувати зміни, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.