С сентября 2025 года произойдут изменения и введен новый график поездов на Киевщине на отдельных маршрутах.

Новый график поездов на Киевщине вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за запланированных на железнодорожные ремотные работы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

С сентября 2025 г. произойдут изменения и введен новый график поездов на Киевщине на отдельных маршрутах. Они касаются преимущественно поездов, курсирующих между Киевом и другими населенными пунктами, и предусматривают корректировку времени отправления и прибытия для удобства пассажиров.

Новый график поездов в Киевской области выглядит следующим образом:

Со 2 сентября 2025 года экспресс №6812 сообщением Киев – Гребенка будет курсировать по новому графику. Отправка из столицы будет в 12:42, а прибытие на конечную станцию ​​Гребенка – в 15:48. Ранее эта электричка отправлялась в 13:02 и прибывала в 16:12, поэтому пассажирам следует учитывать изменения, планируя поездку.

Также на период со 2 по 12 сентября 2025 изменится график поезда №6022 сообщением Фастов-1 – Киев. Отправление из Фастова будет в 15:56, а прибытие в столицу – в 17:45. Для сравнения, ранее экспресс отправлялся в 16:12 и прибывал в 17:45. Таким образом, корректировка позволяет пассажирам лучше планировать свое время и подстраиваться под новое расписание.

Для удобства пассажиров напоминаем, что детальное расписание движения всех пригородных электричках доступно на официальном сайте «Укрзализныци» по ссылке. Здесь можно ознакомиться с временем отправления и прибытия, а также проверить актуальные изменения, которые могут касаться других маршрутов.

Они призваны сделать передвижение украинцев удобнее и предсказуемее, а также оптимизировать время в пути. Украинцам рекомендуют заранее уточнять информацию о поездках и учитывать изменения во избежание недоразумений во время поездок.

