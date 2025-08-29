Водіям і пасажирам слід пам’ятати про обмеження руху транспорту в Одесі на час заходів та користуватися організованими маршрутами.

У зв’язку з проведенням велосипедних перегонів Tour de Ribas та Odesa Grand-Prix 30–31 серпня з 09:30 до 12:30 у місті запроваджують обмеження руху транспорту в Одесі та вносять зміни до схем курсування громадських маршрутів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному сайті міста.

Рух приватних автомобілів буде обмежено на ділянках доріг, які включені до маршрутів змагань. Громадський транспорт під час проведення заходів курсуватиме за новими маршрутами, що враховують тимчасові перекриття та об’їзні шляхи.

Водіям і пасажирам рекомендують заздалегідь планувати поїздки, щоб уникнути затримок і забезпечити своєчасне прибуття до пунктів призначення. Адміністрація міста наголошує, що заходи безпеки допоможуть зберегти порядок на дорогах і забезпечити комфортне пересування для всіх мешканців.

У районі проведення перегонів будуть застосовані додаткові організаційні заходи для безперешкодного функціонування громадського транспорту, а також для безпеки учасників і глядачів спортивних подій.

Міська адміністрація закликає громадян ознайомитися з опублікованими схемами руху та враховувати тимчасові обмеження під час поїздок. Тож водіям і пасажирам слід пам’ятати про обмеження руху транспорту в Одесі на час заходів та користуватися організованими шляхами.

До слова, також повідомлялося про новий графік поїздів на Одещині. Зокрема, електричка №6253, що курсує за маршрутом Вапнярка – Одеса, відтепер відправляється о 00:34 та прибуває на кінцеву станцію о 07:18, замість попередніх 01:01 та 07:51.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області: де шукати прихисток.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: що вже почало зникати із прилавків.