В связи с проведением велосипедной гонки Tour de Ribas и Odesa Grand-Prix 30-31 августа с 09:30 до 12:30 в городе вводят ограничения движения транспорта в Одессе и вносят изменения в схемы курсирования общественных маршрутов, сообщает Politeka.

Движение частных автомобилей будет ограничено на участках дорог, включенных в маршруты соревнований. Общественный транспорт во время проведения мероприятий будет курсировать по новым маршрутам, учитывающим временные перекрытия и объездные пути.

Водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки во избежание задержек и обеспечить своевременное прибытие в пункты назначения. Администрация города отмечает, что меры безопасности помогут сохранить порядок на дорогах и обеспечить комфортное передвижение для всех жителей.

В районе проведения гонки будут применены дополнительные организационные мероприятия для беспрепятственного функционирования общественного транспорта, а также безопасности участников и зрителей спортивных событий.

Городская администрация призывает граждан ознакомиться с опубликованными схемами движения и учитывать временные ограничения в поездках. Водителям и пассажирам следует помнить об ограничении движения транспорта в Одессе на время мероприятий и пользоваться организованными путями.

К слову, также сообщалось о новом графике поездов в Одесской области. В частности, электричка №6253, курсирующая по маршруту Вапнярка – Одесса, теперь отправляется в 00:34 и прибывает на конечную станцию ​​в 07:18, вместо предыдущих 01:01 и 07:51.

