Рішення про призначення грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області ухвалюється протягом десяти днів.

На харчування для окремих категорій громадян надаэться державна грошова допомога для пенсіонерів у Київській області, повідомляє Politeka.net.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає надання виплати у вигляді компенсацій за харчування для певних категорій громадян.

Право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області мають окремі категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чи інших ядерних аварій.

Зокрема, претендувати на цю виплату можуть:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних аварій, які належать до 1 або 2 категорії;

громадяни, що зазнали впливу Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 чи 2 категорії потерпілих;

особи, які отримали радіаційне опромінення та мають офіційний статус потерпілих категорії 1 чи 2.

Як подати заяву

Звернутися за допомогою можна кількома способами:

безпосередньо у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через державний портал «Дія»;

через уповноважених представників виконавчих органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад) або у центрах надання адміністративних послуг.

Які документи необхідні

До заяви обов’язково додаються:

копія посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної аварії або посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи від радіаційного опромінення (для осіб категорії 1 чи 2);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо заявник офіційно відмовився від отримання цього номера, подаються відповідні дані з паспорта.

Рішення про призначення компенсації ухвалюється протягом десяти днів після того, як заяву та всі необхідні документи прийнято до розгляду.

Коли грошова допомога у Київській області не надається

Може бути відмовлена у таких випадках:

подані документи виявилися неповними;

заявник змінив місце реєстрації;

було скасовано статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної аварії, або статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи радіаційного опромінення (категорія 1 чи 2).

