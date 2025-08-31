На харчування для окремих категорій громадян надаэться державна грошова допомога для пенсіонерів у Київській області, повідомляє Politeka.net.
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає надання виплати у вигляді компенсацій за харчування для певних категорій громадян.
Право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області мають окремі категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чи інших ядерних аварій.
Зокрема, претендувати на цю виплату можуть:
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних аварій, які належать до 1 або 2 категорії;
- громадяни, що зазнали впливу Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 чи 2 категорії потерпілих;
- особи, які отримали радіаційне опромінення та мають офіційний статус потерпілих категорії 1 чи 2.
Як подати заяву
Звернутися за допомогою можна кількома способами:
- безпосередньо у сервісних центрах Пенсійного фонду України;
- через державний портал «Дія»;
- через уповноважених представників виконавчих органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад) або у центрах надання адміністративних послуг.
Які документи необхідні
До заяви обов’язково додаються:
- копія посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної аварії або посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи від радіаційного опромінення (для осіб категорії 1 чи 2);
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо заявник офіційно відмовився від отримання цього номера, подаються відповідні дані з паспорта.
Рішення про призначення компенсації ухвалюється протягом десяти днів після того, як заяву та всі необхідні документи прийнято до розгляду.
Коли грошова допомога у Київській області не надається
Може бути відмовлена у таких випадках:
- подані документи виявилися неповними;
- заявник змінив місце реєстрації;
- було скасовано статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної аварії, або статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи радіаційного опромінення (категорія 1 чи 2).
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.
Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.