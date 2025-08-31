На питание для отдельных категорий граждан предоставляется государственная денежная помощь для пенсионеров в Киевской области, сообщает Politeka.net.
Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" предусматривает предоставление выплаты в виде компенсаций за питание для определенных категорий граждан.
Право на получение денежной помощи для пенсионеров в Киевской области имеют отдельные категории граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы или других ядерных аварий.
В частности, претендовать на эту выплату могут:
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, относящихся к 1 или 2 категории;
- граждане, подвергшиеся воздействию Чернобыльской катастрофы и отнесенные к 1 или 2 категории потерпевших;
- лица, получившие радиационное облучение и имеющие официальный статус потерпевших категории 1 или 2.
Как подать заявление
Обратиться за помощью можно несколькими способами:
- непосредственно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;
- через государственный портал "Действие";
- через уполномоченных представителей исполнительных органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов) или в центрах предоставления административных услуг.
Какие документы необходимы
К заявлению обязательно прилагаются:
- копия удостоверения участника ликвидации аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии или удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (для лиц категории 1 или 2);
- копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Если заявитель официально отказался от этого номера, представляются соответствующие данные из паспорта.
Решение о назначении компенсации принимается в течение десяти дней после того, как заявление и все необходимые документы приняты к рассмотрению.
Когда денежная помощь в Киевской области не предоставляется
Может быть отказана в следующих случаях:
- представленные документы оказались неполными;
- заявитель сменил место регистрации;
- был отменен статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии или статус потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категория 1 или 2).
