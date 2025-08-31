Решение о назначении денежной помощи для пенсионеров в Киевской области принимается в течение десяти дней.

На питание для отдельных категорий граждан предоставляется государственная денежная помощь для пенсионеров в Киевской области, сообщает Politeka.net.

Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" предусматривает предоставление выплаты в виде компенсаций за питание для определенных категорий граждан.

Право на получение денежной помощи для пенсионеров в Киевской области имеют отдельные категории граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы или других ядерных аварий.

В частности, претендовать на эту выплату могут:

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, относящихся к 1 или 2 категории;

граждане, подвергшиеся воздействию Чернобыльской катастрофы и отнесенные к 1 или 2 категории потерпевших;

лица, получившие радиационное облучение и имеющие официальный статус потерпевших категории 1 или 2.

Как подать заявление

Обратиться за помощью можно несколькими способами:

непосредственно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;

через государственный портал "Действие";

через уполномоченных представителей исполнительных органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов) или в центрах предоставления административных услуг.

Какие документы необходимы

К заявлению обязательно прилагаются:

копия удостоверения участника ликвидации аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии или удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (для лиц категории 1 или 2);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Если заявитель официально отказался от этого номера, представляются соответствующие данные из паспорта.

Решение о назначении компенсации принимается в течение десяти дней после того, как заявление и все необходимые документы приняты к рассмотрению.

Когда денежная помощь в Киевской области не предоставляется

Может быть отказана в следующих случаях:

представленные документы оказались неполными;

заявитель сменил место регистрации;

был отменен статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии или статус потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категория 1 или 2).

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.