Ймовірний дефіцит продуктів у Львівській області може проявитися вже скоро.

Дефіцит продуктів у Львівській області вже став темою активного обговорення серед населення. Причиною стали проблеми з урожаєм овочів, фруктів та ягід, повідомляє Politeka.

Державні структури будували прогнози на 2025 рік з урахуванням високих очікувань від збору зернових, олійних і плодово-ягідних культур. Проте Український клуб аграрного бізнесу переглянув оцінки й повідомив про інші перспективи.

Згідно з його даними, планується зібрати 7,6 млн т овочів (+11,5%), 19,4 млн т картоплі (+10,7%) та 1,8 млн т плодово-ягідних культур (-12,4%). Порівняно з торішнім сезоном показники кращі, хоча тоді саме дефіцит спричинив різке зростання цін.

Разом із тим виробники насіннєвої картоплі говорять про можливе зниження врожайності на 25–30%. Весняні заморозки та липнева нестабільна погода найбільше вдарили по Київщині й південних регіонах. Аналітики наголошують, що точні обсяги оцінити складно, адже близько 90% картоплі вирощують невеликі господарства та приватні власники, чиї дані рідко відображаються у звітах. Крім того, площі під цією культурою скорочуються через кліматичні виклики.

Сегмент овочів виглядає стабільнішим: пропозиція капусти, моркви, буряка та цибулі зростає, а ціни на деякі позиції навіть нижчі, ніж торік. Натомість плодово-ягідний ринок потерпає від наслідків заморозків. Постраждала обліпиха, затримується дозрівання ожини, а персикові насадження отримали пошкодження. В результаті нині 90% фруктів, що представлені в торговельних мережах, мають імпортне походження.

Окремо виділяється ситуація з яблуками. Минулоріч запасів вистачило лише до січня, а відсутність сховищ спровокувала підняття ціни понад 100 грн/кг. Координатор EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев підкреслює, що цьогорічний урожай здатен врівноважити ринок, хоча спекотні серпневі дні можуть скоротити кінцевий результат.

Фахівці радять жителям уважно стежити за змінами, адже ймовірний дефіцит продуктів у Львівській області може проявитися вже скоро.

Джерело: Громадське

