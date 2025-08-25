У більшості випадків саме безкоштовне житло для переселенців у Львівській області дозволяє людям відновити звичний ритм життя та стабілізувати побут після втрати дому.

Програми, які пропонують безкоштовне житло для переселенців у Львівській області, охоплюють різні категорії громадян, повідомляє Politeka.

Відповідно до закону України про житловий фонд соціального призначення, отримання соціального житла можливе, проте процедура займає певний час. Заявникам необхідно зібрати повний пакет документів і дочекатися своєї черги.

Сьогодні основний фокус спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До цієї категорії також входять родини загиблих військових та громадяни, чиї помешкання були зруйновані під час бойових дій.

Для таких осіб надають дах над головою у безпечніших регіонах та службові квартири на тимчасовій основі. В пріоритеті допомога родинам з дітьми, людям похилого віку та особам з обмеженими можливостями.

Військовим доступні новобудови або відновлені квартири, фінансовані як державним бюджетом, так і міжнародними донорами. Ініціатива "єВідновлення" передбачає компенсацію у вигляді сертифікатів на нове безкоштовне житло для ВПО у Львівській області або коштів для будівництва.

Інша програма — "єОселя" — розрахована на військових, педагогів, медиків та науковців, передбачає іпотеку під 3%, а для інших громадян — під 7%. Максимальна площа за цією ініціативою становить 52,5 кв. м на одну особу та 21 кв. м на кожного члена родини.

Для внутрішньо переміщених осіб ці проєкти стають не лише можливістю отримати дах над головою, а й відчуттям безпеки. У більшості випадків саме безкоштовне житло для переселенців у Львівській області дозволяє людям відновити звичний ритм життя та стабілізувати побут після втрати дому.

