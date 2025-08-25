В большинстве случаев бесплатное жилье для переселенцев во Львовской области позволяет людям восстановить привычный ритм жизни и стабилизировать быт после потери дома.

Программы, которые предлагают бесплатное жилье для переселенцев во Львовской области , охватывают разные категории граждан, сообщает Politeka.

Согласно закону Украины о жилищном фонде социального назначения, получение социального жилья возможно, однако процедура занимает определенное время. Заявителям необходимо собрать полный пакет документов и дождаться своей очереди.

Сегодня основной фокус направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц, военнослужащих, людей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В эту категорию также входят семьи погибших военных и граждане, чьи жилища были разрушены во время боевых действий.

Для таких лиц предоставляют крышу над головой в более безопасных регионах и служебные квартиры на временной основе. В приоритете помощь семьям с детьми, пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями.

Военным доступны новостройки или восстановленные квартиры, финансируемые как государственным бюджетом, так и международными донорами. Инициатива "єВідновлення" предусматривает компенсацию в виде сертификатов на новое бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области или средств для строительства.

Другая программа -"єОселя" - рассчитана на военных, педагогов, медиков и ученых, предусматривает ипотеку под 3%, а для других граждан - под 7%. Максимальная площадь по этой инициативе составляет 52,5 кв. м на одного человека и 21 кв. м на каждого члена семьи.

Для внутри перемещенных лиц эти проекты становятся не только возможностью получить крышу над головой, но и ощущением безопасности. В большинстве случаев бесплатное жилье для переселенцев во Львовской области позволяет людям восстановить привычный ритм жизни и стабилизировать быт после потери дома.

