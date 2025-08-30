Дефицит продуктов во Львовской области стал темой активного обсуждения среди населения. Причиной послужили проблемы с урожаем овощей, фруктов и ягод, сообщает Politeka.

Государственные структуры строили прогнозы на 2025 год с учетом высоких ожиданий сбора зерновых, масличных и плодово-ягодных культур. Однако Украинский клуб аграрного бизнеса пересмотрел оценки и сообщил о других перспективах.

Согласно его данным, планируется собрать 7,6 млн т овощей (+11,5%), 19,4 млн т картофеля (+10,7%) и 1,8 млн т плодово-ягодных культур (-12,4%). По сравнению с прошлогодним сезоном показатели лучше, хотя тогда именно дефицит повлек за собой резкий рост цен.

Вместе с тем, производители семенного картофеля говорят о возможном снижении урожайности на 25–30%. Весенние заморозки и июльская нестабильная погода больше всего ударили по Киевщине и южным регионам. Аналитики подчеркивают, что точные объемы сложно оценить, ведь около 90% картофеля выращивают небольшие хозяйства и частные владельцы, чьи данные редко отражаются в отчетах. Кроме того, площади под этой культурой сокращаются из-за климатических вызовов.

Сегмент овощей выглядит более стабильным: предложение капусты, моркови, свеклы и лука растет, а цены на некоторые позиции даже ниже, чем в прошлом. В свою очередь, плодово-ягодный рынок страдает от последствий заморозков. Пострадала облепиха, задерживается созревание ежевики, а персиковые насаждения получили повреждения. В результате в настоящее время 90% фруктов, представленных в торговых сетях, имеют импортное происхождение.

Отдельно выделяется ситуация с яблоками. В прошлом году запасов хватило только до января, а отсутствие хранилищ спровоцировало повышение цены более 100 грн/кг. Координатор EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев подчеркивает, что урожай этого года способен уравновесить рынок, хотя жаркие августовские дни могут сократить конечный результат.

Специалисты советуют жителям внимательно следить за изменениями, ведь возможный дефицит продуктов во Львовской области может проявиться уже скоро.

Источник: Громадське

