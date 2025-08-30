Прогноз погоди на вересень у Дніпрі підтверджує, що цьогорічні показники будуть максимально наближеними до кліматичної норми.

Прогноз погоди на вересень у Дніпрі оприлюднив Український гідрометцентр, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, у вересні 2025 року середня місячна температура в місті становитиме 16,1° тепла, що повністю відповідає кліматичній нормі. Кількість опадів очікується на рівні 43 мм, що також збігається з багаторічними показниками для цього періоду.

За оновленим повідомленням Укргідрометцентру, перший місяць осені в Україні загалом буде близьким до звичних кліматичних характеристик. Середні стовпчики термометра передбачаються у межах +13…+18°, тоді як у Карпатах очікується +11…+12°. Рівень опадів прогнозується від 37 до 76 мм, у Карпатському регіоні – 74–106, що відповідає 80–120% багаторічної норми.

Кліматичні дані свідчать, що середня температура вересня за багаторічними спостереженнями в Україні становить +13…+17°, у південних областях може сягати +18…+20°, у гірських районах – +9…+15°. Мінімальні значення температури у цей період фіксувалися на рівні від –1 до –8,8°, у деяких областях – близько 0°. У Криму нижчий показник складав +5,5°. Абсолютні максимуми піднімалися до +30,7…+38,8°, а у горах до +24,3…+36°.

Щодо кількості опадів, зазвичай їх випадає 37–74 мм. У південних регіонах цей показник нижчий – близько 28–36, тоді як у західних областях (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська) досягає 77–108 мм. На високогір’ї Карпат іноді фіксується 126–130 за місяць.

Отже, прогноз погоди на вересень у Дніпрі підтверджує, що цьогорічні показники будуть максимально наближеними до кліматичної норми, як за температурою, так і за кількістю опадів, а загальний характер осіннього старту залишиться стабільним.

