Прогноз погоды на сентябрь в Днепре обнародовал украинский гидрометцентр, сообщает Politeka.

По данным синоптиков , в сентябре 2025 года средняя месячная температура в городе составит 16,1° тепла, что полностью соответствует климатической норме. Количество осадков ожидается на уровне 43 мм, что также совпадает с многолетними показателями этого периода.

По обновленному сообщению Укргидрометцентра, первый месяц осени в Украине будет близок к привычным климатическим характеристикам. Средние столбики термометра предполагаются в пределах +13…+18°, в то время как в Карпатах ожидается +11…+12°. Уровень осадков прогнозируется от 37 до 76 мм, в Карпатском регионе – 74-106, что соответствует 80-120% многолетней нормы.

Климатические данные свидетельствуют, что средняя температура сентября по многолетним наблюдениям в Украине составляет +13…+17°, в южных областях может достигать +18…+20°, в горных районах – +9…+15°. Минимальные значения температуры в этот период фиксировались на уровне от –1 до –8,8°, в некоторых областях – около 0°. В Крыму более низкий показатель составлял +5,5°. Абсолютные максимумы поднимались до +30,7…+38,8°, а в горах до +24,3…+36°.

По количеству осадков обычно их выпадает 37–74 мм. В южных регионах этот показатель ниже – около 28–36, в то время как в западных областях (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская) достигает 77–108 мм. На высокогорье Карпат иногда фиксируется 126-130 в месяц.

Итак, прогноз погоды на сентябрь в Днепре подтверждает, что показатели этого года будут максимально приближены к климатической норме, как по температуре, так и по количеству осадков, а общий характер осеннего старта останется стабильным.

