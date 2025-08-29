Новий графік руху транспорту в Хмельницькому вніс деякі корективи у пересуванні містом, які потрібно враховувати місцевим мешканцям.

З 26 серпня у Хмельницькому почав діяти новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційного сайту КП «Електротранс», новий графік руху транспорту в Хмельницькому стосується автобуса маршруту №5, що сполучає автостанцію CLR із вулицею Волочиською.

Починаючи із 26 серпня №5 курсує за розкладом №4. У КП «Електротранс» наголошують, що пасажирам варто уважно ознайомитися з новим графіком руху транспорту в Хмельницькому та враховувати зміни при плануванні поїздок, щоб уникнути незручностей.

Нагадаємо, що попередні коригування маршруту №5 відбулися у липні. Тоді розклад курсування містом змінювали через зниження пасажиропотоку в літній період, передусім через шкільні канікули та сезонні відпустки мешканців міста.

Тоді, з 14 липня по 28 серпня 2025 року маршрутки у робочі дні рухалися за розкладом №2, №3, №4 та №5. У вихідні дні все було без змін і маршрутки курсували за графіками №1 та №3.

Як зазначили у підприємстві, зміни були необхідні для зручності пасажирів і забезпечення більш рівномірного розподілу транспортного потоку. Тепер із впровадженням нововведень, інтервали між рейсами стали комфортнішими.

Всю офіційну інформацію та точні години відправлення і прибуття автобусів на різні зупинки можна переглянути на саті КП «Електротранс». Там нагадують, що варто стежити за оновленнями, щоб мати актуальну інформацію про курсування маршруток.

Нагадаємо, що 23 грудня 2024 року, у обласному центрі скасували №28А, що сполучав вулицю Північну з автостанцією CLR. Великогабаритні транспортні засоби, які обслуговували цей напрямок, перевели на №46. Одночасно №5 продовжили до вулиці Волочиської та додали дві додаткові транспортні одиниці.

