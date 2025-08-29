Новый график движения транспорта в Хмельницком внес некоторые коррективы в передвижении по городу, которые нужно учитывать местным жителям.

С 26 августа в Хмельницком начал действовать новый график движения транспорта , сообщает Politeka.

По информации с официального сайта КП «Электротранс», новый график движения транспорта в Хмельницком касается автобуса маршрута №5, соединяющего автостанцию ​​CLR с улицей Волочиской.

Начиная с 26 августа №5 курсирует по расписанию №4 . В КП «Электротранс» отмечают, что пассажирам следует внимательно ознакомиться с новым графиком движения транспорта в Хмельницком и учитывать изменения при планировании поездок во избежание неудобств.

Напомним, что предварительные корректировки маршрута №5 прошли в июле. Тогда расписание курсирования по городу меняли из-за снижения пассажиропотока в летний период, прежде всего из-за школьных каникул и сезонных отпусков жителей города.

Тогда с 14 июля по 28 августа 2025 года маршрутки в рабочие дни двигались по расписанию №2, №3, №4 и №5. В выходные дни все было без изменений и маршрутки курсировали по графику №1 и №3.

Как отметили в предприятии, изменения необходимы для удобства пассажиров и обеспечения более равномерного распределения транспортного потока. Теперь с внедрением нововведений, интервалы между рейсами стали более комфортными.

Всю официальную информацию и точные часы отправления и прибытия автобусов на разные остановки можно посмотреть на сате КП «Электротранс». Там напоминают, что следует следить за обновлениями, чтобы получить актуальную информацию о курсировании маршруток.

Напомним, что 23 декабря 2024 года, в областном центре отменили №28А, соединявший Северную улицу с автостанцией CLR. Обслуживавшие это направление крупногабаритные транспортные средства перевели на №46. Одновременно №5 продлили до улицы Волочисской и добавили две дополнительные транспортные единицы.

