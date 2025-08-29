Детальна інформація щодо виплат для ВПО у Запоріжжі з 1 вересня доступна на сайтах Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду

Виплати для ВПО у Запоріжжі з 1 вересня передбачають щомісячну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Стопкор.

Розмір виплат становить 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 гривень для інших категорій.

Право на допомогу мають ВПО, які перемістилися з 1 січня 2022 року з територій, де ведуться бойові дії, або з тимчасово окупованих районів, а також ті, чиє житло пошкоджене або зруйноване, підтверджене документально, і родини з дітьми, внесеними до Єдиної бази ВПО.

Працездатні отримувачі, які звернулися після 1 грудня 2023 року, повинні протягом трьох місяців сприяти власній зайнятості через працевлаштування, реєстрацію ФОП, подання заяв на грант чи навчання. Необов’язково працевлаштовуватися перші шість місяців тим, хто доглядає за особами з інвалідністю або навчається.

Для оформлення потрібно подати заяву, паспорт, свідоцтва про народження дітей до 14 років, документи про втрату працездатності або тяжке захворювання дитини, а також інші документи, що впливають на призначення. Подати їх можна онлайн через портал Пенсійного фонду, «Дія» або мобільний застосунок, а також офлайн у сервісних центрах і ЦНАП.

У разі зміни обставин, наприклад оформлення субсидії на оренду житла, виплати можуть бути змінені або припинені. Детальна інформація щодо виплат для ВПО у Запоріжжі з 1 вересня доступна на сайтах Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду.

До слова, в Запоріжжі також можна отримати 2361 гривню.

Призначення такої державної грошової допомоги відбувається з урахуванням доходів, майнового стану та зайнятості членів родини.

Джерело: Стопкор

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.