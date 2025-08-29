Выплаты для ВПЛ в Запорожье с 1 сентября предусматривают ежемесячное пособие на проживание внутренне перемещенным лицам, сообщает Politeka.
Такую информацию дает Стопкор.
Размер выплат составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для других категорий.
Право на помощь имеют ВПЛ, переместившиеся с 1 января 2022 года с территорий, где ведутся боевые действия, или из временно оккупированных районов, а также те, чье жилье повреждено или разрушено, подтверждено документально, и семьи с детьми, внесенными в Единую базу ВПЛ.
Трудоспособные получатели, обратившиеся после 1 декабря 2023 года, должны в течение трех месяцев содействовать собственной занятости через трудоустройство, регистрацию ФЛП, подачу заявлений на грант или обучение. Необязательно трудоустраиваться первые шесть месяцев ухаживающим за лицами с инвалидностью или обучающимся.
Для оформления нужно подать заявление, паспорт, свидетельства о рождении детей до 14 лет, документы о потере трудоспособности или тяжелом заболевании ребенка, а также другие документы, влияющие на назначение. Подать их можно онлайн через портал Пенсионного фонда, «Дія» или мобильное приложение, а также оффлайн в сервисных центрах и ЦНАП.
В случае изменения обстоятельств, например, оформления субсидии на аренду жилья, выплаты могут быть изменены или прекращены. Подробная информация доступна на сайтах Министерства социальной политики и Пенсионного фонда.
К слову, в Запорожье также можно получить 2361 гривну.
Назначение такой государственной денежной помощи производится с учетом доходов, имущественного положения и занятости членов семьи.
Источник: Стопкор
