Подорожчання продуктів у Дніпрі останнім часом відчутно впливає на ринок овочів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Середній цінник синьої цибулі наразі становить 34,99 грн за кілограм, що перевищує показники минулого місяця, коли в середньому цей товар коштував 34,57. В Auchan цибуля продається за 34,99, а за даними індексу за останній місяць зростання відбулося з 27,90 наприкінці липня до 34,99 станом на кінець серпня, що дає приріст 7,09.

Що стосується короткоплідних огірків, середня вартість складає 42,80 грн за кілограм. У мережі Auchan огірки доступні за цією ж вартістю. У порівнянні з липнем 2025 року, коли середній цінник був 42,85, нинішні показники демонструють незначне коригування. Індекс споживчих цін свідчить, що за місяць середня вартість підвищилася на 2,90, починаючи з 28 липня і до 28 серпня.

Такі коливання розцінок на овочі свідчать про поступове подорожчання продуктів у Дніпрі, що відображає загальні тенденції на споживчому ринку та впливає на витрати домогосподарств. Водночас стабільність розцінок на огірки протягом серпня вказує на відносну врівноваженість пропозиції, тоді як синя цибуля демонструє більш помітний ріст вартості.

Для жителів міста це означає, що при плануванні щотижневих закупівель варто враховувати підвищені ціни на популярні овочі, особливо на цибулю, яка показала значне зростання за останній місяць. Отже, аналіз індексу споживчих цін допомагає оцінити економічну ситуацію та планувати бюджет домогосподарства більш раціонально, особливо в умовах помітного подорожчання основних овочевих товарів.

