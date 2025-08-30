Подорожание продуктов в Днепре в последнее время существенно влияет на рынок овощей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Средний ценник синего лука составляет 34,99 грн за килограмм, что превышает показатели прошлого месяца, когда в среднем этот товар стоил 34,57. У Auchan лук продается за 34,99, а по данным индекса за последний месяц рост произошел с 27,90 в конце июля до 34,99 по состоянию на конец августа, что дает прирост 7,09.

Что касается короткоплодных огурцов, то средняя стоимость составляет 42,80 грн за килограмм. В сети Auchan огурцы доступны по той же стоимости. По сравнению с июлем 2025 года, когда средний ценник был 42,85, нынешние показатели демонстрируют незначительную корректировку. Индекс потребительских цен свидетельствует, что за месяц средняя стоимость повысилась на 2,90, начиная с 28 июля по 28 августа.

Такие колебания цен на овощи свидетельствуют о постепенном подорожании продуктов в Днепре, что отражает общие тенденции на потребительском рынке и влияет на расходы домохозяйств. В то же время стабильность расценок на огурцы в течение августа указывает на относительную уравновешенность предложения, в то время как синий лук демонстрирует более заметный рост стоимости.

Для жителей города это означает, что при планировании еженедельных закупок следует учитывать повышенные цены на популярные овощи, особенно на лук, показавший значительный рост за последний месяц. Следовательно, анализ индекса потребительских цен помогает оценить экономическую ситуацию и планировать бюджет домохозяйства более рационально, особенно в условиях заметного подорожания основных овощных товаров.

