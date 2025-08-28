Обмеження руху в Луцьку дозволять організаторам урочистих та спортивних заходів проводити їх безпечніше.

29 та 30 серпня будуть застосовані обмеження руху в Луцьку, повідомляє Politeka.

Очікуються тимчасові зміни в організації дорожнього руху, пов’язані з громадськими заходами, інформує Луцька міська рада.

Це стосуватиметься як приватного транспорту, так і громадського, зокрема на центральних вулицях та проспектах міста.

29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, на Театральному майдані Луцька відбудеться панахида та покладання квітів до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України». Початок заходу заплановано на 9:00.

У зв’язку з цим з 8:00 до 9:20 буде обмежений в’їзд автомобілів на проспект Волі на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Крім того, з 8:50 до 9:05 пересування транспортних засобів буде призупинено на перехрестях проспекту Волі з вул. Паркова, Винниченка, Словацького, Шевченка та Богдана Хмельницького.

Наступного дня, 30 серпня, відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». У цей період, з 9:00 до 11:00, на проспекті Волі тимчасово буде зупинено пересування усіх видів транспорту на відрізку від Театрального майдану до вулиці Старобульварна.

Міська рада закликає водіїв та пасажирів враховувати обмеження руху в Луцьку, планувати маршрути заздалегідь та дотримуватися встановлених тимчасових знаків і сигналів, щоб забезпечити безпеку учасників заходів та уникнути затримок під час пересування містом.

Обмеження руху в Луцьку дозволять організаторам урочистих та спортивних заходів проводити їх безпечніше, а мешканцям – спокійно долучатися до вшанування пам’яті загиблих та участі у патріотичних акціях.

