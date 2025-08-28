Ограничение движения в Луцке позволит организаторам торжественных и спортивных мероприятий проводить их безопаснее.

29 и 30 августа будут использованы ограничения движения в Луцке, сообщает Politeka.

Ожидаются временные изменения в организации дорожного движения, связанные с общественными мерами, сообщает Луцкий городской совет.

Это касается как частного транспорта, так и общественного, в частности на центральных улицах и проспектах города.

29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, на Театральной площади Луцка состоится панихида и возложение цветов к фотостенду «Герои Небесной Сотни – Погибли за единство Украины». Начало мероприятия запланировано на девять часов.

В этой связи с 8:00 до 9:20 будет ограничен въезд автомобилей на проспект Воли на участке от улицы Парковой до улицы Шопена. Кроме того, с 8:50 до 9:05 передвижение транспортных средств будет приостановлено на перекрестках проспекта Воли по ул. Парковая, Винниченко, Словацкого, Шевченко и Богдана Хмельницкого.

На следующий день, 30 августа, состоится ежегодный патриотический забег «Уважаю воинов, бегу за героев Украины». В этот период с 9:00 до 11:00 на проспекте Воли временно будет остановлено передвижение всех видов транспорта на отрезке от Театральной площади до улицы Старобульварна.

Городской совет призывает водителей и пассажиров учитывать ограничения движения в Луцке, планировать маршруты заранее и соблюдать установленные временные знаки и сигналы, чтобы обеспечить безопасность участников мероприятий и избежать задержек во время передвижения по городу.

Ограничения движения в Луцке позволят организаторам торжественных и спортивных мероприятий проводить их безопаснее, а жителям – спокойно приобщаться к памяти погибших и участию в патриотических акциях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать