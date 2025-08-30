Мешканцям нагадують уважно стежити за новим графіком руху транспорту в Кривому Розі, щоб своєчасно планувати поїздки під час ремонтних робіт.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі на 1 вересня передбачає тимчасові зміни у роботі низки тролейбусних маршрутів, повідомляє Politeka.

Як інформують в управлінні преси виконкому міської ради, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на контактній мережі електротранспорту.

Зокрема, у нічний час з 23:00 до 00:00 буде призупинено рух тролейбусів маршрутів №1, 2, 3, 20 та 21 на ділянці від площі 95 квартал до тролейбусного депо №2. Для забезпечення заїзду транспорту в депо №2 скорочено пізні графіки тролейбусів №8, 11 та 23.

Водночас, автобус №8 і тролейбус №24 працюватимуть без змін за звичним розкладом. Міська влада наголошує, що криворіжцям слід заздалегідь планувати поїздки, враховуючи тимчасові обмеження та зміни у схемах руху.

Такі корективи впроваджуються для підвищення якості перевезень та безпечного функціонування електротранспорту у місті. Пасажирів просять бути уважними та дотримуватися змінених маршрутів, щоб уникнути незручностей під час поїздок у зазначені дати.

До слова, у місті також представили новий графік транспорту, зокрема тролейбуса №22.

Він враховує робочі та вихідні дні, кількість рейсів, час відправлень та інтервали, адаптовані під комендантську годину. Курсує він кільцевим маршрутом: від головного залізничного вокзалу через вулицю Гетьмана Івана Мазепи, до лікарні для залізничників і назад до вокзалу. Така схема забезпечує зручне сполучення для пасажирів, які користуються залізницею, а також мешканців міста.

