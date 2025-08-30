Жителям напоминают внимательно следить за новым графиком движения транспорта в Кривом Роге, чтобы своевременно планировать поездки во время ремонтных работ.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге 1 сентября предусматривает временные изменения в работе ряда троллейбусных маршрутов, сообщает Politeka.

Как информируют в управлении печати исполкома городского совета, это связано с проведением ремонтных работ на контактной сети электротранспорта.

В частности, в ночное время с 23.00 до 00.00 будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов №1, 2, 3, 20 и 21 на участке от площади 95 квартал до троллейбусного депо №2. Для обеспечения заезда транспорта в депо №2 сокращены поздние графики троллейбусов №8, 11 и 23.

В то же время автобус №8 и троллейбус №24 будут работать без изменений по привычному расписанию. Городские власти подчеркивают, что криворожцам следует заранее планировать поездки, учитывая временные ограничения и изменения в схемах движения.

Такие коррективы используются для повышения качества перевозок и безопасного функционирования электротранспорта в городе. Пассажиров просят быть внимательными и соблюдать измененные маршруты, чтобы избежать неудобств во время поездок в указанные даты.

К слову, в городе также представили новый график транспорта, в том числе троллейбуса №22.

Он учитывает рабочие и выходные дни, количество рейсов, время отправления и интервалы, адаптированные под комендантский час. Курсирует он по кольцевому маршруту: от главного железнодорожного вокзала через улицу Гетьмана Ивана Мазепы, до больницы для железнодорожников и обратно до вокзала. Такая схема обеспечивает удобное сообщение для пассажиров, пользующихся железной дорогой, а также жителей города.

